В массовом столкновении автомобилей под Пензой погибли четыре человека

Четыре человека погибли и пять пострадали в результате столкновения двух грузовиков и пяти легковых автомобилей в Пензенской области, сообщил источник в экстренных службах.

«В Мокшанском районе на 565-м км автодороги М-5 «Урал» произошло столкновение пяти легковых и двух грузовых автомобилей. В результате четыре человека погибли и пять госпитализированы», – передает источник ТАСС.

Напомним, 21 июня в результате столкновения пяти машин на Кутузовском проспекте в Москве погибли три человека, еще двое получили ранения.