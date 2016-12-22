Мара Багдасарян решила продать машину

Стритрейсерша Мара Багдасарян выложила в соцсетях объявление о продаже своего автомобиля.

Объявление было размещено в Instagram Багдасарян.

В нем указаны характеристики автомобиля, а также подчеркивается, что продажа осуществляется исключительно через менеджера Багдасарян; контакт с ней – только во время оформления документов.

«Мара Багдасарян The End!» – иронизирует телеграм-канал «112».

Напомним, в мае Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск Багдасарян к экзаменационному отделу ГИБДД, который отказался выдать ей новое водительское удостоверение.

Напомним, стритрейсерша была навсегда лишена водительских прав, однако ее неоднократно задерживали за рулем автомобиля.