Суд отказался вернуть права стритрейсерше Багдасарян

Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск стритрейсерши Мары Багдасарян к экзаменационному отделу ГИБДД, который отказался выдать ей новое водительское удостоверение.

«Административное исковое заявление Мары Багдасарян оставить без удовлетворения», – передает ТАСС решение судьи Натальи Морозовой.

В иске Багдасарян просила признать незаконным отказ отдела ГИБДД в выдаче ей нового водительского удостоверения, а также просила выдать ей водительские права без сдачи экзаменов.

Представитель истца Алексей Демин в ходе заседания напомнил, что решение о лишении Багдасарян водительского удостоверения было принято из-за наличия у нее медицинских противопоказаний, а право на управление транспортными средствами было приостановлено лишь временно.

В частности, речь шла о медицинской справке, которая была представлена в мировой суд при рассмотрении одного из административных материалов участницы «гонок» на «Гелендвагене». Тогда в документе отмечалось, что Багдасарян страдает эпилепсией, передает «Интерфакс».

В настоящее же время «медицинские (...) отпали», Багдасарян «получила заключение у врачей поликлиники», и потому она якобы «не должна сдавать экзамены в ГИБДД или обращаться в судебные инстанции для получения водительских прав».

Ответчик же попросил оставить иск без удовлетворения и заявил, что медицинское заключение Багдасарян «было аннулировано уполномоченным органом», так как она во время прохождения врачебного осмотра не уведомила об имевшихся у нее ранее заболеваниях.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство представителя отдела ГИБДД и привлек по исковому заявлению Багдасарян в качестве соответчика ГУ МВД России по Москве.

Напомним, в мае Мара Багдасарян решила обжаловать решение ГИБДД, которое запрещало ей повторно сдать экзамены на водительские права.

Савеловский районный суд Москвы в марте 2017 года рассматривал иск прокуратуры о пожизненном лишении Багдасарян водительских прав. Тогда прокурор сообщил, что у Мары эпилепсия, которую она приобрела несколько лет назад после участия в одном из ДТП, и именно по этой причине она больше не может быть допущена к управлению автомобилем. Защита Багдасарян тогда настаивала, что у стритрейсерши нет заболевания.

В итоге суд постановил навсегда лишить гонщицу водительских прав по состоянию здоровья. Защита Багдасарян оспорила это решение, но Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Несмотря на это, столичная полиция неоднократно задерживала уличную гонщицу за рулем.