Помпео обсудил с премьером Молдавии безопасность в Восточной Европе

Премьер Молдавии Павел Филип в ходе визита в Вашингтон обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео вопросы региональной безопасности в Восточной Европе и риски «внешнего вмешательства», сообщила пресс-служба молдавского правительства.

Премьер Молдавии поблагодарил США «за поддержку в (...) продвижении демократических ценностей» в республике, заверив Помпео, что «Кишинев открыт к общению по вопросам реформирования системы обороны, усилению энергетической безопасности и работе над торгово-экономическими отношениями двух стран», передает ТАСС.

Стороны отметили важность внедрения подписанного Молдавией Соглашения об ассоциации с ЕС и «транспарентности» предстоящих в конце года выборов в молдавский парламент.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об отчаянных попытках премьера Молдавии укрепить свои серьезно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами».