Главный военный прокурор Украины предрек появление в стране своего «Пиночета»

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что власть в стране в скором времени может захватить «украинский Пиночет».

«В этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились и, может, не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Ищет стадион. Я убежден», – цитирует The Insider Матиоса.

Он ответил на вопрос, собирается ли он поучаствовать в выборах президента Украины.

«Я не могу и категорически не хотел бы быть последним из 40-надцати претендентов на тяжелую и неблагодарную корону. Я люблю свою работу. Но пока я звоню перед глухими и курю свечу перед слепыми, как говорил Сковорода, и говорю, какая угроза есть. Я ее хочу предупредить», – пояснил Матиос.

Прокурор также заявил, что люди, у которых есть оружие, могут определить политическое будущее Украины.

«В свое время, когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее всего, наступит пора неучтенной политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы», – сказал он.

Аугусто Хосе Рамон Пиночет – чилийский государственный и военный деятель, генерал-капитан. Пришел к власти в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде. Пиночет был председателем Правительственной хунты Чили (1973-1981), президентом и диктатором Чили в 1974-1990 годах.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.