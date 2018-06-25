Британский парламент рассмотрит законопроект о гомофобных кричалках

Член британской Палаты общин Дэмиан Коллинз внесет в парламент законопроект о запрете футбольных кричалок, связанных с гомофобией.

«Когда законопроект о нарушениях во время футбольных матчей вступил в силу, он запретил на стадионах оскорбления на почве расизма. Предлагаемая мной поправка призвана расширить ограничения с тем, чтобы закон защищал игроков и фанатов, принадлежащих к сообществу ЛГБТ», – сказал Коллинз, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что проекта закона поддержат другие депутаты, и футбол будет «спортом, истинно открытым для всех».

Законодательная инициатива была поддержана правозащитниками.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование по факту проявления гомофобии фанатами сборной Мексики в ходе матча против команды Германии. В феврале парламент Бельгии озаботился правами секс-меньшинств на ЧМ-2018.