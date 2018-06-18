ФИФА начала расследование факта гомофобии на ЧМ-2018

Дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование по факту проявления гомофобии фанатами сборной Мексики в ходе матча против команды Германии.

В сообщении организации говорится, что на 24-й минуте матча мексиканские болельщики кричали испанское слово puto («мужчина-проститутка»), передает Sportbox.

В воскресенье сборная Мексики сенсационно обыграла сборную Германии со счетом 1:0.

Напомним, в феврале парламент Бельгии озаботился правами секс-меньшинств на ЧМ-2018. Ранее вице-премьер Виталий Мутко на совместной пресс-конференции с главой ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира по футболу 2018 года не допустят никаких ущемлений прав и свобод людей нетрадиционной сексуальной ориентации.