Российские болельщики решили прибегнуть к шаманству

Артисты музыкального коллектива «Пинэлы» – «Пимочка» из города Лянтор ХМАО прокричали обереги в помощь сборной России в матче против Уругвая, сообщила руководитель национального музыкального коллектива Светлана Сенгепова.

«В Лянторе все болеют за сборную России, желают ей победы. Перед матчем мы исполнили кричалки-обереги в помощь нашей команде. В них мы попросили, чтобы у наших футболистов были быстрые ноги, сильные руки, и чтобы им сопуствовала удача. Уверены, что россияне победят уругвайцев», – передает ТАСС слова Сенгеповой.

Тем временем министр спорта Уругвая Фернандо Касерес заявил, что уругвайские футболисты будут играть со сборной России по футболу, держа в памяти победу над сборной СССР на чемпионате мира 1970 года.

«Россия – большая команда, она становится сильнее от матча к матчу с помощью болельщиков. Мы помним матч 1970 года, когда мы смогли обыграть СССР. Уругвай будет играть и вспоминать о прошедшем», – сказал Касерес.

Напомним, ранее олень Марик и кит Пузырь предсказали победу сборной России в матче против Уругвая.