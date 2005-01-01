«Самая красивая» фанатка ЧМ-2018 ответила на сообщения о съемках в порно

Болельщица российской сборной Наталья Немчинова, в которой СМИ опознали порнозвезду, опровергла распространяемые в медиа слухи.

«Когда на меня обрушилась так называемая популярность, мой телефон разрывался от звонков. Это мое первое интервью, хочу рассказать свою историю и заодно опровергнуть слухи, которые появлялись ранее в прессе», – цитирует «Московский комсомолец» Немчинову.

По словам девушки, она «не стремилась к такому пиару». «Мне это совсем не нужно. Не ожидала, что обо мне начнут писать», – сказала она.

Немчинова опровергла свое участие в порносъемках. «Наверное, кто-то расстроится, но я никогда не работала в порноиндустрии. Все, что про меня пишут, – неправда», – заявила девушка.

Она рассказала, что откровенные фото и видео появились в Сети из-за мести бывшего парня.

«На самом деле история с моими фотографиями давняя. Пять лет назад у меня был молодой человек. Мы расстались. Он начал мстить. Скинул одно видео в интернет, и с тех пор пошло-поехало, как снежный ком. Вот тогда он и выложил все мои снимки. Я никогда не работала порноактрисой, не продавала себя», – пояснила Немчинова.

Девушка признала, что некоторое время снималась как модель. «Но это было мое хобби. Не постоянная работа. Я работаю в фитнес-клубе, получаю зарплату. И это то, от чего я получаю удовольствие», – сообщила болельщица.

Ранее СМИ называли самой красивой болельщицей России Наталью Немчинову. В Сети появилась информация, что она якобы была порноактрисой.