Аргентинского форварда отстранили от ближайшей игры за высказывания о тренере

Аргентинский форвард Серхио Агуэро не сыграет в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 против команды Нигерии из-за реакции на критику главного тренера Хорхе Сампаоли.

«Агуэро не сыграет в решающем матче с Нигерией. Сампаоли таким образом накажет его за сказанное ранее, а публично выставит это решение, ссылаясь на спортивные причины», – «Советский спорт» пост журналиста La Sexta Хосе Альвареса Хайа в Twitter.

После матча с Хорватией Сампаоли раскритиковал футболистов, на что Агуэро ответил: «Пускай Сампаоли говорит, что ему вздумается», передает Eurosport.

Матч между Аргентиной и Нигерией пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.

Напомним, в пятницу аргентинские футболисты потребовали сменить тренера на матч против Нигерии.

Позднее легендарный аргентинский футболист Диего Марадона потребовал допуска к тренировке сборной своей страны перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.