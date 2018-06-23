Пресс-секретаря Трампа вместе с семьей прогнали из ресторана

Пресс-секретаря американского президента Дональда Трампа Сару Сандерс отказались обслуживать в ресторане американского Лексингтона.

«Вчера вечером владелец Red Hen в Лексингтоне в штате Виргиния попросил меня уйти из-за того, что я работаю на президента США», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне», – добавила пресс-секретарь Трампа.

Официант ресторана рассказал, что обслуживал столик Сандерс две минуты, когда вдруг «владелец выкинул из ресторана ее и семь членов ее семьи».

Ранее Сандерс рассказала о войне, ведущейся против женщин, близких к Дональду Трампу.