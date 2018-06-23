В Москве прошли ливни с градом

Ливни с крупным градом прошли в Москве в субботу, 23 июня. Пользователи социальных сетей публикуют фотографии и видео из столичного региона.

В частности, в районе станции метро «Савеловская» прошел сильный ливень, местами вода затопила дороги, передает РИА «Новости».

Кроме того, в столице прошел крупный град. По словам очевидцев размер «градин» достигал 1 сантиметра в диаметре.

Публикация от Rick (@pozhge) 23 Июн 2018 в 9:02 PDT

Публикация от Andrey Danilov (@anderson_danilov) 23 Июн 2018 в 8:48 PDT

Публикация от Деревянные окна (@svokna_vdnh) 23 Июн 2018 в 8:47 PDT

Публикация от iona jukova (@redsen_) 23 Июн 2018 в 8:37 PDT

Публикация от elena (@elenaulg) 23 Июн 2018 в 8:26 PDT

Синоптики прогнозировали кратковременные дожди и грозы в Москве субботу. Сообщалось, что температура воздуха может достичь 30 градусов тепла.