Российские дипломаты посетили Ярошенко в тюрьме в США

Переведенный в США в новую тюрьму россиянин Константин Ярошенко встретился с российскими дипломатами, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке.

По словам Ярошенко, персонал тюрьмы «Данбери» встретил его «приветливо», но «условия содержания оказались несколько хуже, чем в тюрьме «Форт Дикс», где россиянин находился прежде, сообщает генконсульство в Facebook.

В «Данбери» Ярошенко помещен в «камеру на 120 человек» с двухъярусными железными кроватями и жесткими матрасами, подушек нет.

Как рассказал консул Артем Теванян, ссылаясь на слова Ярошенко, условия содержания в «казарме» в тюрьме «Данбери», вероятно, лучше, чем «в тюрьме «Лоретто» в 140 км к востоку от Питтсбурга, куда его хотели перевести первоначально», передает ТАСС.

Ярошенко может смотреть трансляцию ЧМ–2018 по футболу из России и на него оформлена подписка на несколько русскоязычных газет, которые он получает ежедневно.

Генконсульство и посольство России «держат ситуацию на контроле и будут продолжать оказывать Ярошенко необходимую консульскую помощь».

Напомним, Ярошенко, удерживаемый последние несколько лет в американской тюрьме «Форт Дикс» в штате Нью-Джерси, был переведен в тюрьму в городе Данбери в Коннектикуте.