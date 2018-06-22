Болельщики из Колумбии спасли тонущего россиянина в Казани

В Казани футбольные болельщики из Колумбии спасли нетрезвого россиянина, который решил искупаться в реке, но не смог из нее выбраться.

Трое колумбийских фанатов, заметив, что мужчине требуется помощь, помогли ему выбраться, сообщает Life.

Спасенный поблагодарил болельщиков за спасение на английском.

Ранее болельщики из Японии и Сенегала убрались на трибунах после матчей своих команд.