Названа степень оснащенности российской армии военной техникой

Уровень оснащенности ВC России военной техникой на сегодня составляет 98%, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на селекторном совещании.

«В прошлом году процент выполнения основных мероприятий гособоронзаказа достиг 97,5%. Сегодня процент оснащенности Вооруженных сил техникой составляет около 98%, исправность – около 95% и по современности на 1 января текущего года - 59,5%», – передает ТАСС слова Борисова.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу достичь к 2020 году показателей по оснащенности современными образцами не менее 70%, по обеспеченности – не менее 95%, по исправности вооружения и военной техники – не ниже 95%.

По словам Борисова, в программный период госпрограммы вооружения с 2011 по 2017 год была проведена большая работа.

«Был принят ряд законов, в частности 275-й ФЗ, который предусматривает особые условия выполнения гособоронзаказа и меру ответственности директорского корпуса; 159-й закон, который позволил перейти к более оптимальному расходованию бюджетных средств. Каждый контракт теперь сопровождается уникальным номером», – сказал Борисов.

По его словам, была введена практика заключения длительных контрактов, позволившая предприятиям промышленности планировать свою экономику на длительный период.

«Для обеспечения своевременного ремонта, модернизации и сервисного обслуживания предприятиям промышленности были переданы активы основных ремонтных предприятий, которые ранее находились в Министерстве обороны», – добавил Борисов.



Вице премьер отметил, что разрыв отношений с Украиной и странами НАТО не сказался на сроках выполнения гособоронзаказа.



«Нужно констатировать, что на сегодняшний момент ни одного факта срыва гособоронзаказа в связи с санкционными воздействиями не было», – передает РИА «Новости» слова Борисова.



Он также отметил, что реализация гособоронзаказа проходит «не в простых условиях» санкций.

«Наряду с мероприятиями гособоронзаказа промышленности приходится выполнять программы по импортозамещению продукции, которую ранее поставляли нам партнеры и коллеги – украинские предприятия, а также ряд поставочных мероприятий, которые шли со стороны стран НАТО. Это серьезные вызовы, которые, безусловно, могут повлиять на выполнение важнейших мероприятий», – отметил Борисов.



На Украине Россия ранее закупала вертолетные двигатели, энергоустановки для морской техники, системы управления для межконтинентальных баллистических ракет, осуществлялось сотрудничество с КБ «Антонов» по обслуживанию самолетов.



Страны НАТО поставляли в Россию микроэлектронику, шла речь о закупке вертолетоносцев типа «Мистраль» и бронетехники.