Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Владимир Путин в 77-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны, председатель правительства Дмитрий Медведев, члены кабинета министров, руководство администрации президента, сенаторы, депутаты, командование ВС, представители конфессий и кадеты, передает ТАСС.

Солдаты роты Почетного караула возложили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Далее торжественным маршем прошли военнослужащие, представляющие Сухопутные войска, Военно-космические силы и Военно-морской флот.

В завершение Путин возложил цветы на аллее городов-героев.