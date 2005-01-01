Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Взгляд
22 июня, пятница  |  Последнее обновление — 14:34  |  vz.ru
Разделы

Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
Перейти а раздел…

Трампу предстоит большой разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе первой встречи в Гамбурге 7 июля 2017 годаФото: Михаил Метцель/ТАСС
В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия? Подробности...
Перейти а раздел…

Во времена войны у СССР было слишком много табуированных врагов

«Голубая дивизия» франкистской Испании на оккупированных территориях СССРФото: Schröter/Wikipedia
Советских и российских школьников долгое время учили, что у СССР в эпоху Великой Отечественной войны был только один враг: немецко-фашистские оккупанты. К сожалению, это далеко не так. Фактически нам пришлось воевать почти со всей Европой. Кем были европейские легионеры, поднявшие оружие против нашей страны? Подробности...
Перейти а раздел…

Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
Перейти а раздел…

Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп стремится к громкому успеху в диалоге с Россией

Егор Холмогоров, Публицист
Еще недавно Трамп систематически терял очки – и под грузом обвинений в том, что его избрали «русские хакеры», и вследствие разочарования самих трампистов. Однако Трампу удалось в очередной раз выкопать себя из могилы. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...

Ситуация с повышением пенсионного возраста вскрыла острую проблему гражданского общества

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Существующая пенсионная система для государства является уже неподъемным бременем. А любые популистские решения на самом деле решениями не являются. Но проблему надо решать, поскольку она будет только усугубляться. Подробности...
Обсуждение: 168 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Первые победы России на чемпионате мира по футболу - это:
        • Случайность

        • Закономерность

        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В сборной России ответили на подозрения в использовании допинга
          Эксперты: Правительство поплатилось за рост цен на бензинУкраине предсказали будущее нацисткой ГерманииРогозин распорядился прекратить производство «Протонов»Стало известно о ближайших «футбольных» планах Путина
          Путин произвел перестановки в администрации президентаРоссийский болельщик извинился перед журналисткой «Немецкой волны»Киев собрался искать «справедливую» цену на газУрожайность зерна в России упала
          Аргентина пребывает в шоке от выступления своей сборнойКонгресс США откликнулся на приглашение в РоссиюМИД: Боевики производили химоружие в Сирии на западном оборудованииВодителей планируют проверять на наличие ОСАГО при помощи камер

          Главная тема


          Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

          герб СССР


          Басилашвили вступился за Кикабидзе

          «разбомбить Кенигсберг и Мемель»


          Опубликован приказ Жукова спустя три часа после начала войны

          «ажиотаж на ровном месте»


          Чубайс прокомментировал повышение пенсионного возраста

          «поставили жирный крест»


          На Украине вспомнили о «конкуренте» «Арматы»

          «быстро и много бегают»


          Британские СМИ намекнули на использование российскими футболистами допинга

          армия и вооружения


          Почему срываются планы по созданию нового эсминца для ВМФ

          символ советского кино


          Что ответить Кикабидзе на его ненависть к СССР

          «совершенно безумно»


          В США напуганы угрозой получения Россией «ключей от F-35»

          пенсионный возраст


          Ирина Алкснис: Активная часть российского общества впадает в истерический раж

          «Добро пожаловать в Америку»


          Егор Холмогоров: Трампу удалось в очередной раз выкопать себя из могилы

          «русские ЧВК»


          Владимир Неелов: Налицо – успешная реализация Россией стратегии экспорта безопасности

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

             22 июня 2018, 12:29
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Дмитрий Зубарев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Президент Владимир Путин в 77-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

          Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны, председатель правительства Дмитрий Медведев, члены кабинета министров, руководство администрации президента, сенаторы, депутаты, командование ВС, представители конфессий и кадеты, передает ТАСС.

          Солдаты роты Почетного караула возложили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации».

          Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

          Далее торжественным маршем прошли военнослужащие, представляющие Сухопутные войска, Военно-космические силы и Военно-морской флот.

          В завершение Путин возложил цветы на аллее городов-героев.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............