Министр нефти Нигерии спрогнозировал реальный рост добычи ОПЕК+

Госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву считает, что рост добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ может достигнуть 700 тыс. баррелей в сутки.

Отвечая на вопрос о том, сколько баррелей нефти дополнительно попадут на рынок после договоренности ОПЕК+, Качикву заявил: «Это 700 тыс. баррелей в сутки, может быть, 800 тыс. баррелей».

Он добавил, что это будет зависеть от производственных возможностей, передает ТАСС.

В то же время Качикву подчеркнул, что ОПЕК+ будет непросто прийти к консенсусу по корректировке квот из-за геополитических соображений Венесуэлы и Ирана.

Ранее сообщалось, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует рассмотреть увеличение добычи нефти.

До этого Москва и Эр-Рияд также собирались предложить ОПЕК+ увеличить добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей в сутки.