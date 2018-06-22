Посольство Туниса рассказало об интересе россиянок к браку с болельщиками

Посольство Туниса в России в дни чемпионата мира по футболу принимает большое число посетителей, среди которых немало российских девушек, желающих выяснить процедуру регистрации брака с гражданами Туниса и также туниссцев, обращающихся за документами на брак с россиянками, сообщил посол страны в России Мухаммед Али Шихи.

«Русские девушки просят сообщить им, какие шаги необходимо совершить для брака... Получаем запросы и от приехавших на чемпионат граждан Туниса на брак с россиянками, с которыми они познакомились в России», – передает РИА «Новости» слова Шихи в эфире тунисской радиостанции «Мозаик-ФМ».

Он отметил также, что поведение тунисских граждан в России «вежливое, дисциплинированное и не вызывает проблем».

«Очень много болельщиков из Туниса... На матч в Волгограде приехали порядка 12 тыс. болельщиков, к матчу с Бельгией мы ожидаем до 15 тыс. граждан Туниса», – рассказал посол.

По его словам, обращения болельщиков в посольство в основном связаны с документами или проблемами со здоровьем.