Строители моста на Сахалин начали изыскательные работы

Рабочие Дальгипротранса, готовящие проектные решения по строительству моста на Сахалин, начали работу в Ульчском районе Хабаровского края, сообщил глава района Федор Иващук.

Иващук сообщил, что в районе начали работать специалисты, которые займутся изысканием и проектированием железнодорожного моста, передает РИА «Новости».

Планируется, что железная дорога будет идти от станции Селихино в Хабаровском крае до Николаевского района, а далее по мосту. В Ульчском районе она коснется таких сел, как Циммермановка и Де-Кастри.

«Для нас это хорошо – инвестиции, рабочие места, налоги», – добавил глава района.

Иващук рассказал, что с конца 1940-х годов на берегу Татарского пролива велись работы по строительству тоннеля на Сахалин, а также железнодорожных подъездов к нему.

Работы велись при Иосифе Сталине до его смерти в 1953 году.

От строительства у мыса Лазарева Николаевского района осталась огромная шахта. Она должна была стать частью тоннеля, однако сейчас наполовину завалена мусором.

Также в Ульчском районе заключенные в течение пяти лет строили железную дорогу – подъездной путь к тоннелю. На Сахалине тоже велись подобные работы.

В районе Циммермановки «осталось полотно железной дороги, рельс уже нет, но шпалы от узкоколейки остались». Также там имеются «бетонные сооружения через реки, мостовые переходы сделаны из бетона такого качества, что с 1953 года, когда стройка была заморожена, до настоящего времени они находятся в идеальном состоянии, не поддаются разрушению и воздействию погодных явлений».

«Вот это было качество материала и строительства. И все строилось вручную», – подчеркнул Иващук.

Однако тогда тоннель на Сахалин не был построен, хотя вопрос создания переправы на остров неоднократно поднимался с середины ХХ века.

В 2018 году в ходе прямой линии президента России Владимира Путина вновь был поднят вопрос о строительстве моста в этом регионе. Глава государства отметил, что нужно оценить эффективность такого решения.

До этого в Кремле заявляли, что вопрос строительства моста на Сахалин должен предварительно прорабатываться экспертами.

В июне стало известно о старте проектировочных работ для создания новой железнодорожной ветки к мосту на Сахалин.