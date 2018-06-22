В Пентагоне оценили взаимодействие с Россией

США и Россия координируются «как полагается», заявил начальник штаба американских сухопутных войск Марк Майли.

«Конечно, мы общаемся с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».

Он указал на обмен данными между посольствами, отметив, что стороны «координируются как полагается».

В четверг США выразили обеспокоенность информацией о действиях сирийских войск в зоне деэскалации в Сирии и призвали Москву оказать влияние на Дамаск.

Вашингтон пригрозил «серьезными последствиями» в случае нарушения Сирией договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации. Позднее появились данные о гибели сирийского военного при ударе коалиции США.