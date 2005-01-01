США выступили с новыми угрозами в адрес Сирии

Вашингтон пригрозил «серьезными последствиями» в случае нарушения Сирией договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации.

США выразили «глубокую» обеспокоенность в связи с сообщениями о повышении активности войск Сирии в границах зоны деэскалации на юго-западе Сирии, о создании которой в прошлом году договорились США, Россия и Иордания, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойкрт.

«Согласно нашей информации, военные и отряды ополчения сирийского режима нарушили зону деэскалации на юго-западе и начали наносить воздушные, артиллерийские и ракетные удары», – сказала она.

В заявлении пресс-службы Госдепартамента говорится, что Вашингтон предупреждает Москву и Дамаск о «серьезных последствиях» нарушения Сирией договоренностей о прекращении огня в регионе, передает ТАСС.

В пятницу Госдепартамент уже предупреждал Дамаск, что США «предпримут решительные и надлежащие шаги» в случае начала наступления сирийских правительственных сил на позиции боевиков в юго-западной части страны.

В конце мая Госдеп также обращался к Дамаску с предостережением от нападения на боевиков на юго-западе Сирии. После этого появились сообщения о том, что южную зону деэскалации в Сирии захотели передать под контроль России.