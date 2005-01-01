Дегтярев решил баллотироваться в мэры Москвы

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы от партии ЛДПР, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Дегтярев Михаил Владимирович, 1981 года рождения, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, выдвинут московским отделением ЛДПР», – сказал Реут, передает ТАСС.

В 2013 Дегтярев уже баллотировался на пост мэра Москвы, набрав 2,86% голосов и заняв пятое место из шести.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. 11 июня, Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов. К 21 июня 19 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.