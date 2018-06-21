В зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС нашли мумию

Археологи во время раскопок на могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС обнаружили мумию, предварительно датированную 1 в. до н. э., сообщил Институт истории материальной культуры РАН (ИИМК).

Мумия находилась в каменном ящике, закрытом крышкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на ИИМК.

«Прогнозы археологов оптимистичны. Вероятнее всего, сохранились мягкие ткани, кожа и детали одежды. К работе приступили реставраторы экспедиции ИИМК РАН», – сообщили в институте.

Уточняется, что вместе с мумией были найдены утварь и предметы быта.

Раскопки проводились на грант Русского географического общества по спасению уникальных археологических памятников в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС.

Саяно-Шушенская ГЭС, крупнейшая электростанция страны, расположенная на Енисее, была остановлена 17 августа 2009 года в 4.15 по московскому времени после разрушения машинного зала, куда хлынула вода. В результате аварии погибли десятки людей. В 2014 году станцию восстановили, и она достигла установленной мощности 6,4 тыс. МВт.