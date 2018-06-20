Черышев отдельно поблагодарил натурализованного бразильца Фернандеса

Полузащитник сборной России Денис Черышев после победного матча отдельно поблагодарил партнера по команде Марио Фернандеса.

«Марио Фернандес – лучший», – написал Черышев в Instagram, снабдив пост картинкой, где он обнимает партнера по сборной.

В матче со сборной Египта именно с передачи Фернандеса Черышев забил свой 3-й мяч на турнире, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме.

За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).