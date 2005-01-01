Шойгу заявил о резком росте производства новейших вооружений

Министр обороны Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии ведомства в Крыму заявил, что доля перспективных вооружений в продукции российской оборонной промышленности выросла в четыре раза за пять лет.

«В условиях санкционного давления и жесткой конкуренции на мировом рынке вооружений наши ведущие оборонные предприятия успешно реализуют программы импортозамещения. За последние пять лет доля перспективных образцов вооружения и техники выросла в четыре раза», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

Министр отметил, что этого удалось достичь благодаря нестандартным решениям и внедрению прорывных технологий.



По его словам, победа «куется не только на поле боя, но и в научных лабораториях». «Формирование инновационной инфраструктуры позволит обеспечить развитие и внедрение отечественных аппаратно-программных платформ», – подчеркнул глава Минобороны.



Шойгу привел в пример строительство в Анапе военного технополиса «Эра», который должен открыться в сентябре.

Также министр заявил, что проект плана перехода российского вооружения и военной техники на отечественное программное обеспечение разработан для дальнейшего стабильного развития ОПК.

«Это позволит выйти на качественно новый уровень информационной безопасности в Вооруженных силах», – сказал Шойгу.

По его словам, планируется создать систему непрерывного совершенствования программного продукта, которое ускорит его производство в три раза и в два раза уменьшит себестоимость.

Министр добавил, что переоснащение армии и флота проходит в соответствии с госпрограммой вооружения на 2018–2027 годы. При этом он отметил, что размещение гособоронзаказа (ГОЗ) на 2018 год завершено, можно переходить к его уточнению.

«Заключено более 2,8 тыс. госконтрактов, что составляет почти 93% от общего объема ГОЗ на этот год. Таким образом, этап размещения ГОЗ фактически завершен, что позволяет перейти к его уточнению», – сказал глава ведомства.

Шойгу подчеркнул, что на заседании планируется обсудить предложения по уточнению ГОЗ. По итогам 2017 года уровень оснащения частей постоянной готовности современным вооружением составил 59,5%, в текущем году этот показатель необходимо довести до 62%, отметил министр.

«Важно, чтобы показатели ГОЗ корректировались с учетом технологического цикла изготовления изделий предприятиями промышленности и их производственных возможностей», – пояснил он.

Шойгу отметил, что сейчас стоит задача обеспечить эффективное расходование бюджетных средств, сэкономленных по результатам конкурсных процедур.

«Эти средства будут направлены на решение приоритетных задач развития армии и флота. В первую очередь – на комплексное развитие стратегических ядерных сил, сил общего назначения и системы управления Вооруженными силами», – констатировал министр.

По его мнению, принимаемые меры позволят своевременно завершить работы по созданию перспективных образцов вооружения и полностью погасить кредиторскую задолженность перед организациями ОПК.

Ранее в июне глава комиссии Госдумы по законодательному обеспечению предприятий ОПК Владимир Гутенев заявил, что поправки в бюджет на 2018 год предполагают увеличение почти на 100 млрд рублей финансирования проектов по созданию новых вооружений.