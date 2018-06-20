«Победа» взыскала крупную сумму с курильщиков

Авиакомпания «Победа» выиграла три суда у лиц, закуривших в самолете и вынудивших экипаж совершить незапланированные посадки.

«Минераловодский городской суд Ставропольского края 19 июня 2018 года полностью удовлетворил иск «Победы» к нарушителю, по вине которого экипаж рейса DP855 по маршруту Москва – Гюмри совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах 21 сентября 2017 года для исключения возможности возгорания самолета. Сумма иска составила 218,453 тыс. рублей (расходы авиакомпании, понесенные из-за вынужденной посадки)», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Ранее Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил иск «Победы» на 258,687 тыс. рублей к нарушителю, по вине которого самолет, летевший по рейсу Махачкала – Москва, совершил вынужденную посадку в Волгограде.



Кроме того, Карабутахкентский районный суд Республики Дагестан удовлетворил иск «Победы» к нарушителю, по вине экипаж рейса Москва – Махачкала совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Эта посадка обойдется нарушителю в 229,772 тыс. рублей.



Напомним, в ноябре самолет, летевший из Ростова-на-Дону в Москву, вынужденно приземлился в Волгограде из-за пассажира-вейпера.

В январе 2018 года самолет, летевший из Москвы в Сочи, экстренно приземлился в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту.