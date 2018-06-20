Глава Роспотребнадзора по Новгородской области задержан за взятку услугами

Руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский задержан за получении взятки стоматологическими услугами, сообщили в СК.

«Руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский обвиняется в получении взятки в виде стоматологических услуг на 496 тыс. рублей от директора ООО за покровительство», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В настоящее время оба фигуранта дела задержаны. По версии следствия, Росоловский получал взятки от директора ООО «Белгранкорм» за покровительство и попустительство по службе. В отношении него возбуждено дело о получении взятки, а в отношении коммерсанта о даче взятки.

Напомним, в конце мая Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему вице-премьеру Республики Коми Константину Ромаданову. Экс-чиновник входил в состав преступного сообщества, которым руководил глава Коми Вячеслав Гайзер.

Бывший чиновник осужден на семь лет лишения свободы и оштрафован на 170 млн рублей. После выхода на свободу ему будет запрещено занимать госдолжности в течение пяти лет.