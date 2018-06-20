В кировской ОП призвали подробнее разъяснять бюджетникам пользу пенсионной реформы

В нашей области так же, как почти везде в России, велик процент бюджетников, которые не слишком хорошо зарабатывают, – сказал газете ВЗГЛЯД председатель ОП Кировской области Александр Галицких. По его мнению, выгоды от пенсионной реформы следует, в первую очередь, раскрывать именно этой категории россиян.

«Бюджетников у нас, по-моему, даже больше, чем работающих на промышленных предприятиях», – рассказал председатель кировской областной Общественной палаты Александр Галицких, не исключив, что именно малообеспеченная часть людей, строившие свою жизненную стратегию на получении пенсии, могут теперь усомниться в необходимости реформы.

По словам Галицких, его область – это «среднестатистический российский регион», по которому можно отчасти судить по настроениям всей российской провинции, ведь особой специфики у области нет.

Избежать недопонимания в связи с реформой, по мнению Галицких, можно грамотными действиями властей. Каких-то крупных выступлений против «у нас нет», подчеркнул глава ОП. «Но нужно разъяснять побольше, более подробно», – призвал он.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан, поскольку позволит повысить пенсии.

Сам глава областной ОП уверен, что реформа необходима. «В целом пенсионная реформа, как я понимаю, это вовсе не чей-то злой умысел, как некоторые пытаются это подать, – отметил Галицких. – Все равно к этому подтолкнула та демографическая ситуация, которая есть сегодня и истоки которой следует искать в первой половине 90-х. Все равно рано или поздно это решение было бы принято, это понятно. Понятно также, что деньги, сэкономленные таким образом, останутся в Пенсионном фонде. Благодаря этому сегодняшние пенсионеры получат прибавку, и более существенную, чем была до этого. Деньги никуда не уйдут, останутся на пенсии и это безусловный плюс».

Галицких уверен, что льготы при повышении пенсионного возраста должны сохранятся. «Считаю, что льготные категории должны быть, конечно. Разные профессии, разные виды работ – тут не может быть одного возраста выхода на пенсию», – сказал он.