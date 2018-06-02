Трамп заподозрил спецпрокурора в сливе писем его адвокатов

Президент США Дональд Трамп предположил, что спецпрокурор Роберт Мюллер или минюст причастны к утечкам писем его адвокатов.

«Не было никакого сговора с Россией (кроме как у демократов). Этот дорогостоящий обман с охотой на ведьм вообще когда-нибудь закончится? Он очень вреден для нашей страны. Спецпрокурор или Минюст сливают письма моих адвокатов фейковым новостям? Не следует ли им вместо этого расследовать коррупцию среди демократов?», – написал Трамп в Twitter, передает RT.

Ранее стало известно, сколько израсходовала за время своей работы команда специального прокурора Роберта Мюллера, занимающаяся расследованием якобы имевшего место «вмешательства» России в выборы в США.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не вмешивалась в американские выборы, а вот США неоднократно пытались оказать влияние на выборы в других государствах.