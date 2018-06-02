Полицейские пострадали в потасовке на избирательном участке в Одесской области

В конфликте на избирательном участке в Одесской области пострадали 13 полицейских, задержаны два человека.

В 13:01 мск в полицию поступило анонимное сообщение о минировании избирательного участка в селе Цебриково в Одесской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службц областного управления Национальной полиции Украины.

Прибывшие полицейские начали эвакуацию людей. Некоторым это не понравилось, и они стали сопротивляться «и распылили в сторону сотрудников полиции газ».

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадало 13 полицейских. «Сейчас в отделение полиции доставлены двое правонарушителей», – отметили в полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по обвинению в «угрозе или насилии в отношении работников правоохранительных органов». Максимально возможное наказание по этой статье – три года лишения свободы.