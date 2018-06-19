На Украине рассказали о борьбе против российских товаров

Киев продолжает импортировать сырье и товары из России, в том числе и топливо, сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Из России мы импортируем сырье и комплектующие. Импортируем мы и далее определенную часть топлива. Но импорт топлива также замещаем из Белоруссии и ЕС, плюс в таких странах, как Азербайджан, и других», – цитирует Микольскую ТАСС.

Также торгпред отметила, что Украина постоянно мониторит торговлю с Россией для «выявления товаров и поиск путей их замещения на товары из других стран, чтобы обеспечить минимальную зависимость от России».

Как пояснила Микольская, специальная мониторинговая группа отслеживает ситуацию с импортом российских товаров, и в случае «неоправданного роста» Киев вносит их в список запрещенных товаров.

«Также есть украинские компании, которые хотят вводить временные ограничения, и мы их применяем», – сообщила Наталья Микольская.

Также Микольская напомнила, что на Украине запрещены некоторые продукты питания из России, часть машиностроительной продукции. Товары для домашнего пользования, в том числе косметические средства, попадают в страну, однако этот процесс сопровождается постоянным мониторингом.

Ранее госстат Украины сообщал, что в январе-апреле 2018 года импорт российских товаров на Украину вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

До этого президент Украины Петр Порошенко обвинял Россию в сокращении торговли между двумя странами, при этом Киев вводит в отношении Москвы санкции и сворачивает экономические связи. Так, летом 2014 года Петр Порошенко запретил всякое сотрудничество с Россией в военно-технической сфере.