В Сирии упал израильский беспилотник

Неизвестный беспилотный летательный аппарат, предположительно, израильский, упал в сирийской провинции Кунейтра.

Предположительно, это модель Skylark, и принадлежит он Израилю, сообщает Telegram-канал Warjournal.

В марте 2017 года Израиль потерял один беспилотник Skylark в Сирии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности Тель-Авива напасть не только на иранские войска на территории САР, но и на позиции сирийской армии.

Отметим, что Израиль ведет переговоры с США на тему возможности признания Вашингтоном Голанских высот израильской территорией.