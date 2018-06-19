Футболисты сборной Мексики вышли против немцев больными

Несколько футболистов сборной Мексики вышли больными на матч с игроками сборной Германии.

«Тренер Хуан Карлос Осорио говорит, что грипп поразил спортсменов в Мексике перед игрой, и что некоторые из футболистов играли через силу», – заявил мексиканский журналист Том Маршалл в Twitter.

#mex coach Juan Carlos Osorio telling @ESPN_JorgeRamos that flu struck the Mexico camp ahead of the #ger game and that some of the players played through it. #worldcup — Tom Marshall (@mexicoworldcup) 18 июня 2018 г.

При этом имена заболевших футболистов не называются.

Впрочем, это не помешало сборной Мексики обыграть действующих чемпионов мира по футболу 17 июня со счетом 1:0.

Напомним, победа мексиканцев стала поводом для шуток среди соотечественников.

Чемпионат мира 2018 года продлится до 15 июля. В следующим матче сборная Мексики встретится с Южной Кореей, а Германия сыграет со сборной Швеции.