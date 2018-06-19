Васильева назвала повышение пенсионного возраста своевременным

Министр просвещения Ольга Васильева назвала «вполне своевременным» предложение о поднятии возрастного ценза для выхода на пенсию.

«Мы живем по пенсионному законодательству 1930 и 1956 годов. После официального установления действующего пенсионного возраста в СССР прошло уже более 60 лет. За этот период трудоспособность не могла не измениться», – сказала Васильева.

Министр напомнила, что с того времени изменились и условия жизни, и ее качество. В том числе, в стране увеличилась продолжительность жизни, стало больше долгожителей. По ее словам, «самое важное, что все граждане 50-летнего возраста физически и интеллектуально сохранены», передает «Интерфакс».

«Трудно себе представить, что 55-летнюю женщину можно назвать так же, как Пушкин в свое время назвал мать Татьяны Лариной: «Очень милая старушка», а ей было меньше 40! Или 60-летнему мужчине сказать: «Ты уже стар и уходи с работы», а ведь сегодня так бывает. Тысячи случаев, когда опытные педагоги вынуждены покинуть свое место в школе по достижению 55-60-летнего возраста! Конечно, замечательно, что билетер в театре – это бывшая учительница, но, я считаю, что она еще может преподавать в школе! И там принести больше пользы», – подчеркнула Васильева.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.