Американская компания собралась купить 10 самолетов Бе-200ЧС

Американская Seaplane Global Air Services Inc. планирует закупить десять самолетов-амфибий Бе-200ЧС с российско-французскими двигателями SaM-146, сообщили в пресс-службе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева.

В данный момент завод проводит замену украинских двигателей Д-436 на SaM-146.

«С фирмой Seaplane Global Air Services Inc. (США) согласован проект контракта на поставку 10 самолетов- амфибий Бе-200ЧС с двигателями SaM-146 в США. В контракт вносились уточнения, связанные с ремоторизацией самолета. Планируется, что контракт на поставку самолетов может быть подписан уже в этом году», – передает ТАСС сообщение пресс-службы предприятия, где добавили, что договоренности были достигнуты в ходе рабочей поездки делегации комплекса во Францию.

Кроме того, представители завода обсудили с представителями центра обучения пилотов Airbus и пилотажных стендов вопрос о создания центра по обучению пилотов и летно-технического состава на самолеты-амфибии Бе-200ЧС.

Также с фирмой Global Aviation Consulting Ltd. были обсуждены возможности привлечения самолетов-амфибий Бе-200ЧС для для тушения пожаров во Франции, Италии и Португалии. Французские власти заявили о готовности купить самолет с новыми двигателями SaM-146.

Напомним, в 2016 году торгпред в Соединенных Штатах Александр Стадник заявил, что поставки в США российского самолета-амфибии Бе-200ЧС могут начаться в 2018 году.