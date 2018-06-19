Американская компания собралась купить 10 самолетов Бе-200ЧС

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19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
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Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
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Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Украинские власти доказывают свой полный разрыв с реальностью

Пастор церкви «Посольство Божье» Сандей Аделаджи с семьейФото: facebook.com/pastor.sunday.adelaja.ru
Если поставить себе цель найти на карте страну, представления о которой у разных групп людей будут наиболее противоречивы, Украина – идеальный кандидат. Как выглядит она со стороны властей и оппозиции? Как воспринимают ее россияне, европейцы и сами украинцы? Если ответить на этот вопрос честно, диагноз получится предельно пессимистичным. Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Как избежать трагедий с неуправляемыми такси

Петр Шкуматов, общественный деятель
В итоге городское такси станет тем, чем и должно быть, а именно средним между каршерингом и владением автомобилем, а не конкурентом общественному транспорту. Подробности...
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Родина вас не бросит, сынки

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Кажется, украинцы начинают что-то подозревать. Бабченко двадцать дней находится в подвалах СБУ. Муждабаев под полным контролем украинских спецслужб, а мы прекрасно знаем, что это значит. Коротко о проделанной работе. Подробности...
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Выходки веганских активистов начинают раздражать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
На прошлой неделе в городе Лилле активисты-веганы разгромили ресторан французской кухни, напали на хозяина, разрисовали стены надписями против «специзма». Если вы не поспеваете за ростом ассортимента дискриминаций, поясню. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Россия красочно отметила свой день

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          Американская компания собралась купить 10 самолетов Бе-200ЧС

          19 июня 2018, 10:09

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Американская Seaplane Global Air Services Inc. планирует закупить десять самолетов-амфибий Бе-200ЧС с российско-французскими двигателями SaM-146, сообщили в пресс-службе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева.

          В данный момент завод проводит замену украинских двигателей Д-436 на SaM-146.

          «С фирмой Seaplane Global Air Services Inc. (США) согласован проект контракта на поставку 10 самолетов- амфибий Бе-200ЧС с двигателями SaM-146 в США. В контракт вносились уточнения, связанные с ремоторизацией самолета. Планируется, что контракт на поставку самолетов может быть подписан уже в этом году», – передает ТАСС сообщение пресс-службы предприятия, где добавили, что договоренности были достигнуты в ходе рабочей поездки делегации комплекса во Францию.

          Кроме того, представители завода обсудили с представителями центра обучения пилотов Airbus и пилотажных стендов вопрос о создания центра по обучению пилотов и летно-технического состава на самолеты-амфибии Бе-200ЧС.

          Также с фирмой Global Aviation Consulting Ltd. были обсуждены возможности привлечения самолетов-амфибий Бе-200ЧС для для тушения пожаров во Франции, Италии и Португалии. Французские власти заявили о готовности купить самолет с новыми двигателями SaM-146.

          Напомним, в 2016 году торгпред в Соединенных Штатах Александр Стадник заявил, что поставки в США российского самолета-амфибии Бе-200ЧС могут начаться в 2018 году.


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