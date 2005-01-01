Тренер сборной Туниса назвал ЧМ-2018 одним из лучших в истории

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул выразил уверенность, что чемпионат мира по футболу в России по уровню организации можно считать одним из лучших в истории.

Тренер отметил великолепное качество футбольного поля на стадионе в Волгограде, передает ТАСС.

«То же касается и общей организации, а также организации безопасности. Я, например, был на предыдущем чемпионате мира и думаю, что нынешний турнир можно считать одним из лучших в истории», – сказал главный тренер сборной Туниса.

Накануне президент Панамы Хуан Карлос Варела восторженно отозвался о России.

Ранее бразильские журналисты спрогнозировали улучшение образа России за рубежом после ЧМ.