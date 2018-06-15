Бразильские журналисты спрогнозировали улучшение образа России после ЧМ

Бразильские журналисты выразили мнение, что проведение чемпионата мира по футболу положительно скажется на образе России за рубежом.

Комментатор из бразильского города Порту-Алегри Педру Эрнешту, который работает на радио «Гауча», рассказал, что в первый раз в России, а Ростов-на-Дону сравнил со своим родным городом.

«Мне очень нравится Ростов, красивый город, похож чем-то на тот, откуда мы сами – Порту-Алегри, он находится на юге Бразилии. Люди очень-очень гостеприимные, ощущение, что нас любят, нет никаких сложностей у нас и проблем, все нам помогают здесь», – сказал он, передает ТАСС.

Также Эрнешту отметил, что уже сейчас образ России для бразильских журналистов начал меняться в лучшую сторону. «Мы из Бразилии – страны либеральной и свободной, и бразильцы очень открытые ко всем. Я думаю, что этот чемпионат поможет всем остальным людям лучше понять Россию, (создаст) образ открытой России после чемпионата, (Россия станет» намного привлекательнее», – добавил он.

Другой его коллега – Рафаэл Сэкин работает журналистом в бразильской группе компаний RBS. Он уже бывал в России – во время финальной жеребьевки ЧМ жил здесь 17 дней. «Посетил Москву, Сочи, Самару, Санкт-Петербург, Ростов, Казань, потому что Бразилия могла играть в этих городах», – отметил он.

По его словам, в России живут «приятные люди». «В Бразилии были некоторые мнения, что люди сильно отличаются от нас, но люди очень веселые, гостеприимные. Я приятно удивлен тем, что увидел в России, россиянами, – добавил Сэкин. – Я думаю, что ЧМ сможет изменить в лучшую сторону мнение о России, оставить у иностранцев положительные впечатления. Чемпионат очень важен для России».

Ранее главный тренер сборной Исландии по футболу Хейдур Хадльгримссон поблагодарил российскую сторону за гостеприимный прием на ЧМ-2018.

Накануне сборная России в матче открытия ЧМ-2018 разгромила команду Саудовской Аравии. После завершения матча-открытия президент России Владимир Путин даже обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, оказавшегося свидетелем провала своей сборной.