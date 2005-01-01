В Госдуме анонсировали широкую дискуссию вокруг пенсионной реформы

Нынешние пенсионеры быстро почувствуют изменения к лучшему – уже со следующего года. Если провести реформу по предложениям кабинета министров, пенсионеры могут рассчитывать на ежегодную прибавку не менее чем в тысячу рублей, – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя проект пенсионной реформы.

«Партия и фракция «Единой России» внимательным образом изучает все предложения, которые поступают в Госдуму по поводу реформы. Мы намерены организовать широкое обсуждение в регионах, собрать предложения, чтобы их проанализировать и обязательно учесть», – пообещал заместитель секретаря генсовета «ЕР», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«С людьми очень важно разговаривать, и ни в коем случае нельзя просто так ставить их перед фактом. Важен диалог. Мы, безусловно, должны задействовать разные инструменты для обратной связи. В том числе и партийные платформы, которые я курирую, например, Социальную платформу. Считаю, что есть, что обсудить и в рамках Предпринимательской платформы, потому что люди дела, люди бизнеса знают, что можно было бы предложить, в том числе, и для развития рынка труда, чтобы помочь людям организовать собственный бизнес», – призвал депутат.

«Изменения в пенсионной системе – это не цель, это средство. Цель – это улучшение жизни наших пенсионеров. В бюджете страны хватает средств на увеличение пенсий по сути лишь на величину инфляции. Если не менять, то так, на уровне инфляции, мы и будем топтаться. То есть в среднем 300-400, иногда 500 рублей в год прибавления к пенсии, – пояснил Ревенко. – Если же провести реформу по предложениям кабинета министров, наши пенсионеры могут рассчитывать на ежегодную прибавку не менее чем в тысячу рублей. Конечно, хотелось бы и больше, но надо исходить из возможностей экономики».

«Изменения уже давно назрели. Мы подзадержались. Впервые формула 60-55 прозвучала еще в Стране Советов, еще в начале января 1928 года – для работников текстильной промышленности, – рассказал Ревенко. – Тогда продолжительность жизни составляла чуть больше сорока лет. С тех пор прошло много времени. А в 1956 году, как вы знаете, в принципе была затвержена для всех категорий граждан формула 60-55, за исключением военных. Для всех, в том числе, для колхозников».

С тех пор и продолжительность жизни серьезнейшим образом изменилась, и условия труда изменились, напомнил депутат. «У нас люди в 60 лет чувствуют себя совсем не так, как раньше люди в 60 лет. У нас изменилось качество жизни, изменилась продолжительность жизни. Эти факторы тоже нужно учитывать», – отметил он.

Депутат напомнил, что в стране возникла очень серьезная диспропорция. «У нас на 146,9 млн. человек населения страны сейчас порядка 46,5 млн. человек, которые достигли пенсионного возраста. Это более трети», - сказал Ревенко.

«Сравните эти цифры. Мы говорим, что сейчас у нас на одного пенсионера приходится только два работающих. Из налогов, в том числе, и этих людей, обеспечиваются пенсии. И тенденция, к сожалению, неблагоприятная. Поэтому если не производить никаких изменений, то положение пенсионеров ухудшится, а не улучшится. Мы же говорим о необходимости улучшении положения пенсионеров», – напомнил он.

«Высказываются опасения по поводу рабочих мест. Я общался с представителями предпринимательского сообщества. И они объяснили мне, что это несколько надуманное опасение, постольку поскольку в ближайшие пять лет может наблюдаться дефицит трудовых ресурсов в связи с той демографической ямой, в которой мы оказались. Сейчас в активный трудовой возраст вступает поколение 90-х. Тогда наблюдалось серьезнейшее падение рождаемости. Поэтому опасение, что рынок труда будет перенасыщен, не имеют под собой серьезных оснований», – сказал Ревенко.

«При увеличении трудоспособного возраста мы продлеваем долголетие, потому что именно занимаясь активной работой, ведя активный образ жизни, человек продлевает себе жизнь. Недаром у нас больше половины людей, по достижении пенсионного возраста, желает оставаться на работе. Дело не только в деньгах. Люди не хотят менять привычный образ жизни, не хотят переходить в статус пенсионера», – пояснил Ревенко.

«Моя мама, к примеру, спокойно отнеслась к тем предложениям, которые были озвучены. Я вообще себя как-то мало вижу на пенсии и собираюсь работать и вообще в принципе веду активный образ жизни. На самом деле нам для того, чтобы быть устремленными в будущее, нужно работать. Это главная формула успеха», – считает он.

Ревенко также отметил, что в ходе реформы сохраняются льготные категории. Как писала газета ВЗГЛЯД, увеличение пенсионного возраста не коснется двух льготных категорий граждан. Во-первых, по-прежнему на досрочную пенсию могут рассчитывать россияне, которые работают на вредных производствах и в горячих цехах. Это, например, шахтеры, металлурги, железнодорожники. Таких в стране сегодня насчитывается 1,8 млн пенсионеров. Во-вторых, на досрочную пенсию могут рассчитывать многодетные, например женщины, родившие пять и более детей или родившие и воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет и так далее.

Но для ряда категорий граждан, которые выходят на пенсию досрочно, решено также увеличить пенсионный возраст. Во-первых, для тех, кто работает на Крайнем Севере и в приравниваемых к нему местностях, пенсионный возраст повышается с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 58 лет для женщин. Аргументом в пользу этого решения стало повышение продолжительности жизни во многих северных регионах. Сейчас в России досрочные пенсии на этом основании получают 2,9 млн человек.

Во-вторых, для учителей, врачей и творческих работников институт досрочных пенсий также продолжит работать, исходя из специального стажа, который сохраняется на уровне 15–30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Однако и для них возраст выхода на пенсию увеличивается на 8 лет. Новый возраст выхода на пенсию вычисляется исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. В стране насчитывается сейчас 1,1 млн пенсионеров-педагогов и около 0,7 тыс. пенсионеров из числа бывших медицинских работников.

В-третьих, продолжится уже начатое повышение пенсионного возраста для государственных гражданских служащих до общероссийского уровня.

Наконец, граждане, которые не работали вовсе или не наработали достаточного стажа для получения страховой пенсии, смогут получать социальную пенсию – с 68 лет для женщин и с 70 лет – для мужчин. Таких сегодня в стране немного – 42 тыс. человек.