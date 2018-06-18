«Актриса» из дельфинария Одессы родила во время выступления

В одесском дельфинарии на глазах у сотен зрителей прямо во время выступления родился дельфиненок. Очевидцы засняли произошедшее на видео.

Пресс-служба культурно-оздоровительного комплекса подтвердила информацию о рождении детеныша. Сотрудники отметили, что в дельфинарии «Немо» родился уже 26-й дельфиненок, пишет «Метроном».

«Молодая самка Пенелопа уже приводила потомство несколько лет назад: в 2015 году она родила малышку Никсу. Сама Пенелопа также появилась на свет в «Немо», – сообщили журналистам в дельфинарии.