Баста наградил лучшего из бразильских футболистов

Рэпер Василий Вакуленко рассказал в соцсетях, что вручил приз бразильскому игроку 26-летнему Филиппе Коутиньо.

«Я вручил трофей лучшему игроку матча Бразилия – Швейцария, который прошел вчера в «Ростов Арене» и закончился со счетом 1:1. Лучшим футболистом признан полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо», – написал лидер группы «Баста» Василий Вакуленко в Instagram.

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 18 Июн 2018 в 4:05 PDT

«Завидую тебе, Вася! С такими крутым игроком сфоткаться и еще вручить награду, Коутиньо маленький волшебник Ливерпуля!», – написал elnino_den.

«Такой маленький, но удаленький», – считает victoriya8.

В минувшее воскресенье матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии завершился вничью. Встреча в группе E прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. Голы забили Филиппе Коутиньо (Бразилия) и Стивен Цубер (Швейцария).