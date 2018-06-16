Трамп прокомментировал ставшее мемом фото с Меркель

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ставшее в Сети мемом фото с саммита G7, на котором канцлер Германии Ангела Меркель и другие политики нависают над ним.

«У меня отличные отношения с Меркель, но фейковые СМИ публикуют только плохие фото с переговоров», – написал Трамп в Twitter.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г.

Он прикрепил несколько фотографий с того же дня, на которых выражения лиц и позы участников мероприятия более расслаблены.

Напомним, фото с саммита G7 в Канаде, где Трамп сидит за столом, а множество других политиков стоят вокруг него, быстро распространилось по сети и породило множество фотожаб.

Moments before Merkel quietly informed Trump that German commandos had just liberated Melania from the White House. pic.twitter.com/kx1bmM5PcA — Michael Weiss (@michaeldweiss) 9 июня 2018 г.

По мнению многих наблюдателей, оригинальный кадр демонстрирует оппозицию Трампа всем остальным участникам G7 в торговой политике, а также его изоляцию среди глав стран и правительств в целом.