Сенцов за время голодовки потолстел

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за время голодовки украинский режиссер Олег Сенцов набрал два килограмма.

По словам российского омбудсмена, состояние Сенцова, который отбывает срок в российской колонии, является удовлетворительным, сообщает «Интерфакс».

«Его состояние здоровья сегодня удовлетворительное. Он каждый день – с его разрешения – получает капельницу с полным набором всех питательных веществ, белков и витаминов. В весе он не только не потерял, но и два килограмма прибавил», – сообщила Москалькова журналистам.

Напомним, что Сенцов, объявивший голодовку 14 мая с целью освобождения 64 «украинских политзаключенных в России», согласился на поддерживающую терапию. Осужденный находится под постоянным контролем врачей. Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и приговорил его к 20 годам лишения свободы.