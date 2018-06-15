Песков расставил приоритеты между G20 и G8

Россия продолжит вести диалог с представителями G8, но формат G20 является наиболее релевантным, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что ранее Путин уже высказывался о перспективах восстановления формата G8, передает РИА «Новости».

«Он сказал, что Россия не была инициатором прекращения такого формата как «восьмерка», но президент Путин всегда будет рад видеть лидеров этой «семерки» у себя в гостях и продолжить с ними диалог», – сказал Песков.

Наиболее релевантным, по словам Пескова, стоит считать формат G20, «где вместе за одним столом встречаются лидеры тех стран, которые являются крупнейшими экономиками мира».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку». В Кремле отметили, что Москва сейчас концентрируется на других форматах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель рассказали об условиях, при которых, по их мнению, Россия может вернуться в G8.