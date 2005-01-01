Прибывшие на ЧМ иностранные журналисты пришли в восторг от Сочи

Иностранные журналисты, прибывшие в Сочи для освещения чемпионата мира по футболу, оказались впечатлены царящей в городе атмосферой, гостеприимностью и созданными для их работы условиями.

В частности, иностранные журналисты хвалят быстрый интернет в медиацентре на стадионе «Фишт», сравнивают город-курорт с Ниццей и хвалят работу волонтеров. Также они отмечают, что предпринятые в России меры безопасности позволяют им чувствовать себя на чемпионате даже комфортнее, чем на других крупных международных соревнованиях за рубежом, передает ТАСС.

Например, израильский журналист Орен Йосепович вел прямой эфир в Facebook, закрепив свой смартфон на небольшой штатив, прямиком из медиацентра для аккредитованных журналистов, расположенного на территории сочинского стадиона «Фишт». Одновременно в медиацентре могут работать 650 журналистов.

«Интернет здесь очень хорош, да и вообще организация на самом высоком уровне: еда, небольшие очереди везде – все, что нужно для работы», – сказал Йосепович.

Технический специалист Би-би-си Фил Гиббинс рассказал, что был на летних Олимпийских играх в Лондоне и на предыдущем чемпионате мира, однако уверен, что сочинская система безопасности «определенно внушает доверие» и помогает журналистам не думать о проблемах. «С нетерпением жду, когда начнется работа на матчах, тогда мы сможем проверить медиацентр по полной», – сказал он.

Журналистка-фрилансер из Ганы Анжела Осанте отметила хорошую скорость интернета, низкую стоимость еды и грамотно организованную навигацию в городе. «Если нужна какая-либо помощь – тебе здесь всегда помогут, я не видела никого здесь, кто был бы хоть немного груб со мной. Еда здесь дешевая, а потеряться вряд ли получится», – сказала Осанте.

Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.