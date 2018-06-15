Камера зафиксировала похищение картины Бэнкси с выставки

В Торонто (Канада) с выставки была украдена картина «Охотники за тележками» современного уличного художника Бэнкси; инцидент зафиксировала камера наблюдения.

Видео, на котором мужчина похищает из выставочного зала картину Бэнкси, распространило на YouTube управление полиции Торонто.

На нем видно, как неизвестный, пряча лицо, проникает в зал, снимает картину со стены и скрывается вместе с экспонатом.

По информации CBC News, злоумышленник совершил преступление за несколько часов до официального открытия выставки, передает интернет-портал «360».

Ущерб оценили в 45 тыс. долларов. Всего же на выставке в Торонто представлены картины общей ценой в 35 млн долларов.

Полиция начала розыск подозреваемого.

Бэнкси – псевдоним английского уличного художника, который известен своими граффити на злободневные темы.

Его настоящее имя неизвестно. Специалисты Лондонского университета королевы Марии в 2016 заявляли, что Бэнкси в действительности зовут Робин Каннингем. По другой версии, Бэнкси – это Роберт Дель Ная, британский музыкант из группы Massive Attack.

В феврале в Сети была опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен Бэнкси.

Напомним, организаторы выставки Бэнкси в Москве пожаловались на «имидж России».