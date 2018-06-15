Грузия меняет главу МИД

В новом правительстве Грузии произойдут кадровые изменения, в том числе покинет пост вице-премьер – министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Сам Джанелидзе говорит, что «принял для себя решение, о котором объявит позже», сообщила тбилисская газета «Резонанси».

Напомним, что Михаил Джанелидзе много обучался за рубежом, в том числе в 2003-2006 годах в Дипакадемии в Москве.

Среди его возможных преемников называют первого заместителя министра Давида Залкалиани.

Новым премьер-министром Грузии, как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, станет нынешний глава Минфина Мамука Бахтадзе.