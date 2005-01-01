Новым премьером Грузии станет магистр МГУ

Министр финансов Грузии, 36-летний Мамука Бахтадзе в четверг будет представлен на консультациях правящей «Грузинской мечты» кандидатом на пост нового премьер-министра Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

До назначения министром в 2017-м Бахтадзе четыре года работал гендиректором «Грузинской железной дороги», сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Доктор технических наук, он в том числе имеет диплом магистра МГУ.

Накануне ушел в отставку с поста премьера Георгий Квирикашвили, проработавший два с половиной года.

Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что правительство должен возглавить лидер правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.