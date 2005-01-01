Иванишвили предложен пост премьер-министра Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что правительство должен возглавить лидер правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, бывший премьер-министр, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В связи с отставкой накануне с поста главы кабмина Георгия Квирикашвили в Тбилиси начались консультации по поводу нового премьер-министра.

По словам президента, в стране должны быть более прозрачными процессы назначения и отставки главы кабмина.

«Для общества должно быть понятнее, как и почему уходят успешные премьеры, по каким принципам и критериям выбираются новые», – сказал президент Маргвелашвили.

Он назвал «маскарадом», непонятным и для иностранных партнеров Грузии, непрозрачные процессы подбора премьеров, а также заявил, что такую практику следует прекращать.

«Если мы говорим о формировании европейского государства, то премьером должен быть глава правящей партии. Соответственно, премьер-министром Грузии должен стать Бидзина Иванишвили. Это будет ответственной политикой, понятной для общественности. Иначе все это негативно отражается на избранном Грузией европейском пути, на стабильности», – отметил также президент.

При этом он позитивно отозвался о работе на посту премьер-министра Бидзины Иванишвили после победы на выборах в 2012-м году «Грузинской мечты».

По данным СМИ, Георгия Квирикашвили, в частности, могут сменить глава МВД Георгий Гахария или министр инфраструктуры Майя Цкитишвили. В то же время, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не готовится к внеочередным парламентским выборам. Выборы должны пройти в 2020 году.