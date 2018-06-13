Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку.

«Я старался быть премьер-министром каждого гражданина... Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого, я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность», – сказал Квирикашвили, передает РИА «Новости».

Из-за решения премьера в отставку уходит все правительство Грузии.

Квирикашвили занимал должность премьер-министра с конца 2015 года.

В начале июня партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в ночь на воскресенье объявила о мобилизации сторонников на улицы, чтобы принудить правительство к отставке.