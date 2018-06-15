В Британии случайно предотвратили масштабный теракт

Британские полицейские случайно узнали о подготовке нападения боевиков ИГ* на военные и гражданские объекты на территории Соединенного Королевства после того, как собственник дома в графстве Большой Манчестер обнаружил у своих квартиросъемщиков практически готовую самодельную бомбу, сообщает The Sun.

Квартиросъемщики не платили владельцу помещения за проживание на протяжении нескольких месяцев и просили его позволить им остаться еще на две недели, после чего, по их словам, «они бы ушли», передает ТАСС.

Собственник решил проверить, не нанесли ли молодые люди какого-либо ущерба его имуществу, и отправился в сдаваемый дом в городе Бери, где обнаружил ведро с прикрепленными пластиковыми коробками, а также электроинструменты и изображения огнестрельного оружия.

Прибывшие по вызову собственника британские полицейские задержали двух мужчин.

При последующем обыске здания правоохранители обнаружили топоры, ножи, маски и пропагандистские материалы террористической организации «Исламское государство*».

Следствие полагает, что задержанные планировали совершить теракт, подобный прошлогоднему нападению на лондонской станции метрополитена Parsons Green, атаковав на этот раз полицейские или военные цели.

Напомним, последний теракт, официально признанный властями Великобритании, произошел в Соединенном Королевстве в середине сентября 2017 года. Взрыв прогремел в лондонской подземке. В результате теракта пострадали 29 человек. После этого служба контрразведки Ми-5 объявила в Британии максимальный уровень террористической угрозы.